В России объяснили ситуацию с ростом цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке и не выявила нарушений, передает ТАСС.

По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, до того, как цены начали расти, они падали. «То есть в этом смысле ситуация рыночная — когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный — росли», — указал он.

Голомолзин также отметил, что цены на топливо в рознице выросли по стране менее чем на один процент, а по дизелю статистика с начала года практически нулевая.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с информацией о резком росте цен на бензин в отдельных регионах страны.

Представитель Козака после этого заявлял, что в целом по стране существенного роста цен на бензин замечено не было, а увеличение стоимости находится «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

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