Российского дзюдоиста убили в Тольятти

Мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит в центре Тольятти. Об этом сообщает портал 63.ru.

Тело спортсмена было обнаружено в понедельник, 24 июня. Его друг госпитализирован с ранениями и травмами. Кушнир и его спутник вступили в конфликт с неизвестным, в результате чего первый был убит, а второй ранен.

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Как сообщает СУ СК России по Самарской области, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый в совершении преступления, гражданин 1988 года рождения, объявлен в розыск. Его имени ведомство не раскрыло.

27-летний Кушнир — чемпион Самарской области по дзюдо в весовой категории до 81 килограмма. Пострадавший друг спортсмена также является дзюдоистом.

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