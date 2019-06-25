Джордж Мартин высказался о сериале «Чернобыль»

Американский писатель Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», высказался по поводу британского сериала «Чернобыль». Он написал о впечатлениях от просмотра картины в своем Twitter-аккаунте.

«Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если он [«Чернобыль»] не выиграет грузовик с "Эмми", в Голливуде нет справедливости», — написал Мартин.

Он также отдельно выделил актера Джареда Харриса, сыгравшего в сериале ученого Валерия Легасова. По мнению писателя, Харрис прекрасно справился с одной из главных ролей.

Ранее в июне актер и режиссер Данила Козловский, снимающий российский фильм, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, оценил британский сериал и заявил, что не боится сравнений его картины с иностранной многосерийной кинолентой.

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