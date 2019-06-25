Долг России перед Советом Европы «конвертировали» в 30 сребреников

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является попыткой отбелить имидж Москвы ради бизнес-сотрудничества. Об этом «Обозревателю» заявил член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Борислав Береза.

«Сэр Роджер Гейл, глава британских консерваторов и большой друг Украины, сказал, что Иуда продал Христа за 30 сребреников, а сейчас мы увидели, как Европа продала Украину за 70 миллионов евро», — сказал нардеп.

Речь идет о долге России перед Советом Европы. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса.

Ранее 25 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва полностью выплатит взносы в Совет Европы только после полного восстановления ее прав в Парламентской ассамблее.

В ночь на 25 июня ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Решение попыталась оспорить Украина, окончательное его объявление отложено на 24 часа.

Россия была лишена основных полномочий в ассамблее в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и конфликта в Донбассе.

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