Лавров назвал условие уплаты взносов в Совет Европы

Москва полностью выплатит взносы в Совет Европы, когда станут ясны детали восстановления прав делегации страны в Парламентской ассамблее СЕ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы об этом говорили неоднократно — полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания России», — сказал глава МИД на брифинге.

Он также назвал принятие резолюции об участии России в июньской сессии позитивным шагом. По его словам, важно, что проголосовавшие за документ делегации четко заявили, что права, которые возвращаются Москве, не могут быть оспорены.

Ранее принятие резолюции прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что разочарован таким решением и тем, что европейские партнеры не услышали Киев.

В ночь на 25 июня ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Решение попыталась оспорить Украина, окончательное его объявление отложено на 24 часа.

Россия была лишена основных полномочий в Ассамблее в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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