Названа основная задача нового главы Ингушетии

Названа основная задача, которую предстоит решить новому главе Ингушетии Махмуд-али Калиматову. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР в Народном собрании региона Ислам Гадиев.

По его словам, новому руководителю республики необходимо консолидировать общество. «Ингушетия сегодня переживает непростые времена, и эти перемены во власти, возможно, сплотят весь ингушский народ», — заявил Гадиев.

Материалы по теме Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке Разобщенность народа и конфликт в республике: главное об уходе политика

Он подчеркнул, что Калиматов обладает большим опытом руководящей работы и в Ингушетии, и в Самарской области, что позволит ему эффективно решать поставленные перед регионом президентом России Владимиром Путиным задачи.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объяснил российскому лидеру свое решение уйти в отставку. Он отметил, что республике нужна новая команда и новые люди. О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!