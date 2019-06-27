Ручная крыса убила хозяйку

Жительница британского города Абингдон, графство Оксфордшир, умерла от укуса домашней ручной крысы. Обстоятельства происшествия были рассмотрены на коронерском суде, сообщает издание Daily Mirror.

3 ноября 2018 года питомец укусил 34-летнюю Симону Стейпли (Simone Stapley) за палец. Женщина позвонила по телефону горячей линии Национальной системы здравоохранения и спросила, что делать. Ей посоветовали обратиться к врачу, однако она сочла это ненужным.

В течение следующих четырех дней ее самочувствие заметно ухудшилось. На коронерском суде бойфренд Стейпли рассказал, что перед смертью она казалась сбитой с толку и утверждала, что видит на лестнице сына, хотя его там не было. Когда ей стало плохо, мужчина вызвал скорую помощь. На следующий день женщина скончалась в больнице от сердечного приступа.

Причиной смерти оказалась так называемая лихорадка от укуса крысы на фоне подорванного иммунитета после воспаления легких и других болезней. «Людям следует знать о риске заражения после крысиного укуса или царапины и о том, что в таких случаях необходимо срочное лечение, — заявил коронер. — В подавляющем большинстве случаев проблему удается решить за несколько дней при помощи обычного курса антибиотиков».

Лихорадку от укуса крысы вызывают бактерии Streptobacillus moniliformis и Spirillum minus. В зависимости от возбудителя ее называют либо стрептобациллез, либо содоку. Без своевременной медицинской помощи возможны опасные осложнения и смерть. Летальность болезни составляет около десяти процентов.

В июне сообщалось, что в американском городе Менифи, штат Калифорния, восьмилетняя девочка заболела лихорадкой от укуса крысы. На коже ребенка появилась сыпь, температура подскочила до 40 градусов, а сильная боль в суставах мешала ходить.

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