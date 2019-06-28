Мамаева оставят на хозяйстве в СИЗО

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал, где полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев может отбыть наказание. Его слова приводит ТАСС.

Максименко заявил, что Мамаеву было бы оптимально остаться в числе хозобслуги следственного изолятора «Бутырка», где он сейчас содержится. Он отметил, что футболист положительно проявил себя в СИЗО. «Если бы он отбывал наказание в Бутырском СИЗО, ему бы дали блестящую характеристику, на пять баллов, потому что он это заслужил», — добавил заместитель директора.

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13 июня Московский городской суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего «Зенита» Александра Кокорина — к полутора годам. Футболисты будут направлены в одну колонию для отбытия наказания.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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