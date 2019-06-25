Адвокат рассказал о будущем Мамаева в «Краснодаре»

Адвокат полузащитника Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о будущем футболиста в «Краснодаре». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бушманов заявил, что клуб пока не предпринимал дополнительных действий по расторжению контракта с хавбеком. Он отметил, что «Краснодар» направлял заявление в Российский футбольный союз, но производство по этому обращению не начиналось.

Адвокат добавил, что рассмотрение этого вопроса требует присутствия либо Мамаева, либо его законного представителя. «Будет правильно, если на рассмотрение Павел появится лично, поскольку это касается непосредственно его судьбы в профессии», — подытожил он.

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13 июня Московский городской суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего «Зенита» Александра Кокорина — к полутора годам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.

В апреле владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что клуб ищет возможности расторгнуть контракт с Мамаевым. Бизнесмен подчеркнул, что клуб обязан реагировать на подобные действия игроков.

Мамаев и Кокорин находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года футболисты устроили две драки в центре Москвы.

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