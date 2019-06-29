Зеленский показал Конституцию Украины в комиксах

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook черновик Конституции Украины в комиксах.

Зеленский рассказал, что с такой инициативой выступило издательство «Основы». Конституция в комиксах предназначена для детей от 4 до 8 лет. С помощью иллюстраций детям разъяснят основные права и обязанности граждан Украины.

Ранее Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе — записать короткий видеоролик с рассказом о своей любимой статье основного закона Украины. Сам Зеленский выбрал третью статью конституции, которая гласит: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью».

Президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья. «Это статья 80. Про неприкосновенность», — пояснил Зеленский.

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