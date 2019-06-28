Команда Зеленского назвала сроки изменения Конституции Украины

Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук считает, что в первый год президентства Владимир Зеленский и его команда должны инициировать «наиболее важные» изменения в конституции. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Стефанчук назвал три причины, почему именно в этот период должна быть изменена украинская конституция. В первую очередь такие сроки объясняются сохранением высокого уровня поддержки населения. Также у команды Зеленского в это время будут отработанные механизмы, которые позволят провести эти изменения через Верховную Раду. Третья причина заключается в том, что у команды президента останется четыре года на то, чтобы проконтролировать реализацию этих изменений.

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По словам представителя Зеленского, изменения в основном законе страны нужны из-за того, что на Украине «нет единственно верного юридически толкуемого текста конституции». Он обвинил в этом Верховную Раду, чья работа была «не взвешенной, не выверенной и не спланированной». Тот факт, что до сих пор изменения в конституции касались властных полномочий государственных органов, а не положений о гарантии прав граждан, он считает неправильным.

Стефанчук отмечает, что в ближайшее время будет проведен «функциональный аудит государства», который позволит определить, какой институт за что отвечает и какие изменения требуются основному закону.

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Ранее Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и предложил им принять участие во флешмобе. Украинцы должны записать короткое видео, в котором расскажут о своей любимой статье в конституции. Депутатам участвовать Зеленский запретил, потому что все и так знают их любимую статью.

Конституция независимой Украины впервые была принята только в 1996 году и с тех пор претерпела множество изменений. Первая крупная конституционная реформа, которая ограничила полномочия президента и расширила полномочия Верховной Рады, была проведена в 2004 году. Шесть лет спустя, в 2010 году, президент Виктор Янукович заявил, что реформа была антиконституционной, и инициировал возврат в тексту редакции 1996 года.

После событий 2014 года Верховная Рада приняла решение вернуться к конституции 2004 года. При Петре Порошенко в основной закон страны вносились изменения, касающиеся положений судебной власти. Кроме того, в последние месяцы своего президентства в конституцию были внесены положения, закрепляющие внешнеполитическую ориентацию Киева на вступление в НАТО и Евросоюз.

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