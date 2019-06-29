Глушаков прокомментировал подписание контракта с «Ахматом»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с грозненским «Ахматом». Он опубликовал соответствующий пост в Instagram в субботу, 29 июня.

«Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время "Ахмат" оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!» — написал Глушаков.

Хавбек поблагодарил руководство грозненского клуба, а также высказался о возглавляющем «Ахмат» Рашиде Рахимове. «Знаю его давно, это умнейший тренер», — отметил футболист.

Ранее 29 июня стало известно о том, что Глушаков подписал контракт с «Ахматом». Изначально сообщалось, что зарплата полузащитника составит миллион евро в год, но затем генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров опроверг эту информацию.

Последним клубом Глушакова был московский «Спартак». 19 июня стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России. Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых.

«Ахмат» в сезоне-2018/2019 занял восьмое место в чемпионате России.

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