Трамп заявил о непобедимости армии США

США обладают очень сильной армией, перед ней никто не выстоит, заявил президент Дональд Трамп в ходе выступления на американской военной базе Осан в Южной Корее. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 30 июня.

«Мы создали такую сильную армию, какой она не была прежде. (...) Мы очень вами гордимся. Ни у кого никогда не будет и шанса выстоять перед нами», — сказал он, обращаясь к военнослужащим.

Трамп также выразил надежду на то, что мощь американской армии не придется проверять на практике. «Более вероятно, что, имея такую сильную армию, нам действительно не придется ее использовать», — отметил он.

Дональд Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе с КНДР, где встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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