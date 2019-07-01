Появились подробности смерти юного теннисиста после пары бокалов шампанского

Появились подробности смерти 16-летнего российского теннисиста после вечеринки в загородном доме в Подмосковье. Их приводит РЕН ТВ.

По информации издания, на месте случившегося было найдено пять бутылок из-под виски. Собравшаяся компания, обнаружив приятеля мертвым, покинула коттедж. Отмечается, что полицию дождался один человек — тренер по теннису.

О смерти теннисиста стало известно 30 июня. Спортсмен поехал на день рождения к подруге-теннисистке. Сообщалось, что юноша выпил пару фужеров шампанского, а на утро скончался.

Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти теннисиста. Отмечается, что на его теле не обнаружено следов насилия, предварительная причина смерти — отравление.

Юноша являлся кандидатом в мастера спорта.

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