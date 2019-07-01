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Дробыш посоветовал Катамадзе написать песню о своих политических взглядах

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Виктор Дробыш

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал высказывание грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе от выступлений в России. Его слова передает RT.

«Если у кого-то есть желание выразить свою политическую точку зрения, как в свое время это делали Стинг, Стюарт, можно написать песню, написать о том, что на душе наболело, люди услышат и поддержат», — сказал Дробыш и назвал поступок Катамадзе нечестным по отношению к поклонникам ее творчества в России.

«Политическая ситуация свела всех с ума. Последние, кто должен реагировать на политику в отношении концертов, — это артисты», — добавил Дробыш, подчеркнув, что исполнители поют песни для людей, а не для политиков, а также напомнил, что именно простые слушатели делают из артистов знаменитостей.

Помимо Дробыша, отказ Катамадзе от выступлений в России прокомментировали джазмен Игорь Бутман, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и телеведущий Владимир Соловьев.

30 июня Катамадзе опубликовала пост в Facebook, в котором поддержала митингующих в Тбилиси и заявила о прекращении концертной деятельности на территории «страны-агрессора». Последний раз она выходила на сцену в России 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz».

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

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