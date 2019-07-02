Вырывавшую ногти у пациентов педикюршу арестовали

В Хабаровском крае арестовали мастера педикюра Елену Дзык за то, что она проводила операции по удалению ногтей и прилегающих тканей, не имея медицинского образования. Об этом пишет издание «Хабаровский край сегодня».

Ее задержали на территории Подмосковья. В доме Дзык провели обыск и изъяли предметы, важные для проведения расследования. Женщину перевезли в Хабаровск и посадили в СИЗО.

Следствие выяснило, что операции, которые она проводила, наносили вред здоровью пациентов.

Дзык стала известна из-за жалоб клиенток и учениц. По их словам, она полностью удаляла ногтевые пластины с окружающими их тканями, обещая, что благодаря этому они излечатся от рака и диабета. Мастера по педикюру запустили в соцсетях акцию #стопдзык в надежде остановить Дзык.

У женщины есть также свой YouTube-канал под названием «Леди коготок», в котором она рассказывала, что проблемы стоп возникают из-за «яиц гидры» и «гранулем». Суммарное количество просмотров ее видео — больше 24 миллионов.

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