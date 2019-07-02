Обвиненный в домогательствах к биатлонистке тренер оказался в сборной России

Бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин продолжил работу в сборной России по биатлону. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на документ, предоставленный министерством спорта.

В опубликованном списке биатлонной команды на новый сезон Тутмин значится как специалист сборной по всем дисциплинам. Отмечается, что в его обязанности входит обеспечение эксплуатации спортивного оборудования, взаимодействие с тренерами по вопросам техобеспечения, разработка мероприятий по перевооружению, а также создание безопасных условий для тренировок.

В апреле 2018 года Тутмин был обвинен в домогательствах. 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала, что тренер предлагал ей продвижение в карьере в обмен на интимные отношения. Специалист был уволен и отстранен от профессиональной деятельности. Однако уже через месяц «Спорт-Экспресс» сообщил, что Тутмин продолжил работу с несовершеннолетними спортсменами на сборах команды из Московской области.

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