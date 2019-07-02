Пятикратная чемпионка Уимблдона объяснила поражение от 15-летней американки

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф в первом круге Уимблдона. Слова спортсменки передает «Чемпионат.com».

Уильямс подчеркнула, что Гауфф была лучше, а контраст в игре был «во всем». «Сегодня она все сделала отлично. Атаковала точнее меня. Подавала, перемещалась по корту. Прекрасный матч», — признала спортсменка. Она рассказала, что после встречи поздравила Гауфф и пожелала ей удачи.

Встреча между Уильямс и Гауфф прошла 1 июля и завершилась победой 15-летней спортсменки в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона с 1991 года, выигравшей матч первого круга.

39-летняя Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона, два раза выигрывала Открытый чемпионат США. Она является старшей сестрой теннисистки Серены Уильямс, которая также выступит на турнире.

Уимблдон проходит с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира — 38 миллионов фунтов стерлингов.

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