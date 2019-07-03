Создателя Android обвинили в сутенерстве

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Энди Рубин

Бывшая жена основателя Android Энди Рубина (Andy Rubin) — Ри Хирабару Рубин (Rie Hirabaru Rubin) — обвинила супруга в сокрытии от нее истинных размеров своего состояния и занятии секс-торговлей. Текст иска оказался в распоряжении BuzzFeed News.

По утверждению бывшей супруги Рубина, брачный договор с мужем был заключен со значительными нарушениями. Составлявший его юрист предпринимателя также помогал своему клиенту при его предыдущем разводе, из-за чего произошел конфликт интересов. Рубин вступил в сговор с юристом и скрыл от бывшей жены большую часть своего состояния, в том числе прибыль, полученную от приобретения корпорацией Microsoft компании Danger, одним из основателей которой был Рубин.

Кроме того, женщина обвинила своего супруга в том, что во время брака он вступал в сексуальные отношения с другими женщинами и платил как минимум пяти девушкам за секс с другими мужчинами. По словам Рубин, ее бывший муж еще до своего ухода из Google создал банковский счет, с которого отправлял этим женщинам сотни тысяч долларов. Этот же счет предприниматель использовал для сокрытия доходов от жены.

Рубин намерена добиться признания брачного договора недействительным и претендовать на часть состояния бывшего мужа, которое оценивается в 350 миллионов долларов (около 22 миллиардов рублей).

Представители Рубина подчеркнули, что в исковом заявлении содержатся ложные утверждения. «Это семейный спор, в котором участвует жена, недовольная брачным договором. Мы хотим рассказать свою версию истории», — сказали они.

Рубин ушел из Google в 2014 году, однако лишь спустя четыре года стали известны предполагаемые причины его увольнения. New York Times написала, что Рубин домогался одной из сотрудниц. По данным издания, Google могла бы уволить Рубина и ничего ему не выплачивать из-за грубого нарушения политики компании, однако корпорация решила обеспечить ему отступные в размере 90 миллионов долларов в рассрочку.

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