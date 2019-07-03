Названы варианты реабилитации Кокорина

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, как нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сможет получить медицинскую помощь в колонии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Аграновский заявил, что колония может быть удалена от того места, где Кокорин проходит лечение в данный момент, а значит, футболист может быть лишен необходимой помощи. «Есть вариант, при котором в колонию можно будет привозить независимых специалистов, как говорится, с воли», — добавил он.

Адвокат отметил, что спортсмена могут возить на лечение к медикам, которые находятся недалеко от колонии. «Поэтому самый реальный вариант — чтобы родственники договаривались с врачами и привозили их в колонию», — подытожил он.

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3 июня Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров. До этого у него обнаружили жидкость в суставе. Футболист получил травму колена в марте прошлого года.

Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима 13 июня, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года они устроили две драки в центре Москвы.

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