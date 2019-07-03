В России нашлись 50 тысяч «уличных красав»

В 2019 году на акции молодежного направления «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Молодежка ОНФ» ожидается 50 тысяч участников, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича.

«Суть акции для нас — это не спорт, это футбольная, информационная акция, направленная на то, чтобы мальчишки и девчонки вышли на футбольные площадки, начали играть в футбол и становились лучшей дворовой командой страны», — отметил он.

По словам Кастюкевича, в прошлом году в акции участвовали порядка 35 тысяч человек. «Мы планируем по отзывам и опросам в социальных сетях, что будет более 50 тысяч участников, а команд будет 5000 — мы не гонимся за цифрами, это наш план», — добавил собеседник агентства.

Он заверил, что победителям турнира будут вручены сертификаты на строительство футбольной площадки.

Регистрация на турнир проходит на сайте уличныйкрасава.рф. Соревнования пройдут в рамках двух возрастных категорий: 14-15 и 16-17 лет, в составе команды должно быть пять основных игроков и двое запасных. Турнир будет состоять из четырех этапов, первым будет муниципальный, следующим — региональный, в ходе которого лучшие команды муниципальных районов сразятся в региональном центре. Третий этап пройдет в столицах федеральных округов, а финал состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.

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