Качество ЖКХ удовлетворило большинство россиян

Качество жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) стало устраивать большинство россиян (60 процентов). Число граждан, имеющих нарекания, сократилось за последние девять лет с 52 процентов до 30. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в среду, 3 июля.

Отмечается, что хотя оценка ЖКХ у россиян и стала выше, чем девять лет назад (39 процентов), изменений в качестве отдельных сфер респонденты не заметили. Так, говоря об изменениях ЖКХ за последний год, более половины опрошенных не отметили улучшений или ухудшений в сфере электроснабжения (82 процента), холодного водоснабжения (73 процента), отопления (61 процента), газоснабжения (60 процентов) и горячего водоснабжения (51 процент).

Чаще всего респонденты оплачивают коммунальные платежи самостоятельно, без помощи других членов семьи (59 процентов). Тем не менее в большинстве случаев ответственность за оплату ЖКХ берут на себя женщины (65 процентов), члены семьи в возрасте от 45 до 59 лет (65 процентов) и старше 60 лет (75 процентов).

Ранее стало известно, что услуги ЖКХ в России в 2018 году в среднем обходились россиянам в 17 тысяч 936 рублей в год. Больше всего за «коммуналку» платили жители Магаданской области — 42 тысячи 132 рубля в год, или 3511 рублей в месяц. Далее в рейтинге идут Камчатский край, Мурманская область и Чукотский автономный округ.

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