Команда Зеленского допустила продолжение сотрудничества с Гройсманом

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не исключает назначение новым созывом Верховной Рады премьер-министром действующего главу правительства Владимира Гройсмана. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Исходя из того, кто попадет в парламент мы будем смотреть, с кем нам будет по пути с принципиальной базовой идеологической точки зрения ценностных барьеров, через которые мы никогда не переступим», — заявил он.

Разумков считает, что разговоры о формировании правительства стоит вести после выборов в Верховную Раду, когда станет понятен расклад сил в новом созыве парламента.

27 июня сообщалось, что Гройсман вошел в тройку самых популярных кандидатов на пост премьер-министра вместе с представителем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Бойко поддерживают 13 процентов опрошенных, а Гройсмана и Тимошенко — 11 и 10 процентов соответственно.

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