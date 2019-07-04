Названы самые дешевые зарубежные направления для путешествий на выходные

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил топ-10 самых дешевых зарубежных направлений для путешествия на выходные. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что дешевле всего стоят билеты в Минск (4668 рублей из Москвы). Немного дороже обойдется поездка в Братиславу (Словакия) (5672 рубля).

Кроме того, в бюджет до семи тысяч можно уложиться при выборе перелета в Гюмри (Армения), Будапешт (Венгрия), Афины, Милан, Пизу. Также эксперты OneTwoTrip предложили обратить внимание на рейсы в Берлин и Кельн (7001 рубль из Москвы).

В список самых дешевых перелетов для жителей Санкт-Петербурга вошли Хельсинки (10 518), Таллин (10 669) и Вильнюс (10 675).

Ранее в июле OneTwoTrip составил рейтинг топ-20 самых дешевых российских авиамаршрутов для поездки на выходные. Оказалось, что дешевле всего стоят билеты из Астрахани в Ростов-на-Дону (в обе стороны 1888 рублей).

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