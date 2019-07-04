Стала известна стоимость переезда офиса Зеленского

Переезд президента Украины Владимира Зеленского из администрации на Банковой в новый офис в Украинском доме может обойтись в более чем 300 миллионов гривен (около 11,5 миллионов долларов). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление одного из авторов проекта, основателя 33ВY Architecture Ивана Юнакова.

Как отмечает Юнаков, проект реновации Украинского дома и адаптации его под нужды офиса главы государства предусматривает строительство подземного паркинга, пристройку одноэтажного стеклянного здания, где разместятся центр приема граждан и информационный центр; обустройство ландшафтной зоны, запуск фонтана и установку «скульптуры современного искусства».

При этом, подчеркивает архитектор, сам офис президента будет рассчитан на 500 рабочих мест и займет два этажа. В здании также разместятся спортзалы, конференц-залы, кафе и ресторан. Отмечается, что на окончательные согласования проекта уйдет еще около месяца, после чего начнутся реальные работы. На них планируют потратить от полугода до десяти месяцев.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского планирует создать из администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. «Мы держим направление на офис европейского типа», — заявил Богдан. Он рассказал, что новый офис планируют сделать в формате «опенспейс» со стеклянными стенами. В качестве одного из вариантов судьбы нынешнего здания организации Богдан назвал превращение его в музей украинской государственности.

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