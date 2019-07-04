Грузинский регбист объяснился за акцию в поддержку протестующих в Тбилиси

Регбист российского клуба «Слава» Реваз Бродзели, вместе с партнером Сабой Илуридзе устроивший политическую акцию в поддержку протестующих в Тбилиси, объяснил свой жест. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Грузинские спортсмены во время матча чемпионата России приложили руку к глазу, выразив таким образом поддержку протестантам. Бродзели заявил, что эта акция не была политической и антироссийской. Он и его соотечественник лишь хотели выразить свою солидарность с грузинским народом.

«Это спонтанно, вылезло прямо из души. Мы грузины, большие патриоты. Это не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа», — сказал Бродзели. Он напомнил, что во время беспорядков в столице Грузии многие жители получили травмы, а одной девушке выбили глаз. «Этот жест стал общим символом — мы его повторили», — сказал регбист.

Также Бродзели сказал, что его контракт и контракт Илуридзе, вероятнее всего, разорван. Им выдали авиабилеты, 4 июля спортсмены улетят из России. Спортсмен выразил свое сожаление из-за сложившейся ситуации и еще раз подчеркнул, что не испытывает негатива по отношению к России.

Об акции Бродзели и Илуридзе сообщалось 3 июля. В одном из матчей чемпионата России после результативного действия спортсмены закрыли один глаз рукой, тем самым поддержав раненных протестующих. Сначала появилась информация о том, что «Слава» расторгла контракт со спортсменами, однако президент клуба Алексей Ниловский ее опроверг.

Акция прошла на фоне беспорядков в столице Грузии, которые начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате столкновений пострадали 240 человек.

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