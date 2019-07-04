США объяснили появление ржавых танков

В министерстве обороны США прокомментировали появление ржавых танков в центре Вашингтона, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники. «Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — заявили в пресс-службе Пентагона. В министерстве добавили, что на празднование Дня независимости США были отправлены те машины, которые попросил Белый дом.

Ранее сообщалось, что в Вашингтон доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley («Брэдли»). На танках, где облупилась краска, видны пятна ржавчины. Кроме того, с танка сняты стволы 25-миллиметровых пулеметов, а отверстия залеплены зеленым скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, которые также схвачены скотчем.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника. Пентагон не дал комментариев относительно расходов, связанных с празднованием. В то же время военный чиновник оценивал их менее чем в один миллион долларов.

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