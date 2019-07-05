Российский школьник воссоздал свой город в компьютерной игре

Видео: Criffane 14 channel / YouTube

Школьник из Краснодара Владислав Занегин создал копию города в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщает «Югра.ру».

По данным издания, 14-летний подросток потратил на работу два года и более двух миллионов блоков. По его словам, идея воссоздать Краснодар в Minecraft возникла еще в 2015 году. Через два года Владислав начал собирать город со стадиона «Кубань», рядом с которым живет. «Каждый день тратил примерно по 2-2,5 часа. Закончил 1 июля 2019-го», — сказал Занегин.

Часть объектов он воссоздавал по фото, остальные — изучал на месте. Автор пообещал и дальше расширять карту и включить в нее оставшиеся районы города. По словам школьника, его увлечение не мешает учебе. В дальнейшем он планирует поступать на архитектурный факультет.

В январе 2018 года аналитики из Института международных исследований Мидлбери воспроизвели в Minecraft секретные ядерные бункеры США и России времен холодной войны. Специалисты использовали снимки со спутников, а также секретные документы, которые, по их словам, находятся в открытом доступе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!