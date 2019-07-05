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Власти поддержат журналистские расследования

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею организации конкурса журналистских расследований. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 5 июля.

По его мнению, сегодня журналистская профессия переживает непростые времена. «Сейчас любой популярный блогер может рассматривать себя как успешный журналист. Означает ли это, что любой популярный блогер — это качественный представитель журналисткой профессии? Нет, конечно», — сказал он на пленарном заседании политконференции партии.

Медведев признал, что часто работники средств массовой информации при работе над материалом вынуждены идти против властей. По его словам, честную работу наоборот необходимо поддерживать.

1 июля российские и зарубежные СМИ опубликовали статью журналиста Ивана Голунова, ранее задержанного по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, о похоронном рынке в Москве. После задержания над статьей к работе над расследованием корреспондента «Медузы» присоединись и другие СМИ.

В Кремле с публикацией ознакомились, но за подробными комментариями направили в правоохранительные органы.

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