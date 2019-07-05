Член банды Басаева получил 19 лет строгого режима за теракты

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным Аслана Яндиева, участника банды Шамиля Басаева, и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Яндиеву предъявлены обвинения по статьям 205 («Террористический акт»), 209 («Бандитизм») и 222 («Незаконный оборот оружия и взрывных устройств») УК РФ.

3 июля сообщалось, что прокурор запросил для Яндиева 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, Аслан Яндиев в середине 2000-х годов добровольно вступил в банду, организованную по приказу чеченскоо боевика Шамиля Басаева и структурно входящую в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). С декабря 2005-го по июль 2006 года он установил возле учебных заведений и организаций во Владикавказе 11 взрывных устройств, снаряженных поражающими элементами. В результате взрывов три человека погибли, еще 35 получили ранения различной степени тяжести.

По информации ФСБ России, с 2010 года Яндиев скрывался от уголовного преследования, по поддельным документам выехав за границу. Он пытался легализоваться в Швейцарии, Нидерландах и других европейских государствах. Его задержали в Словакии 20 января 2011 года и только через семь лет, 17 июля 2018-го, передали правоохранительным органам России.

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