Бойцы ФСБ и Росгвардии поймали группировку нелегальных золотодобытчиков

Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии в ходе совместной операции пресекли незаконную добычу золота в Тисульском районе Кемеровской области. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС.

О том, что в районе ведется незаконная добыча золота, стало известно в ходе рейдов — их начали проводить весной после многочисленных жалоб жителей севера Кузбасса на загрязнение реки Кия, притоком которой является река Кундат.

Как выяснилось, на угольном карьере работала тяжелая техника, а рабочие держали при себе нелегальное нарезное оружие. Силовики также установили, что вскрышу — пустую породу, покрывающую залежи полезного ископаемого — подозреваемые складировали прямо в русле реки или на ее берегу.

Загрязненная вода попадала в реку Кундат, что негативно повлияло на ее состояние, как отметили в департаменте природных ресурсов и экологии региона. В настоящее время нелегальные работы остановлены, подозреваемые задержаны. Ведется следствие.

28 января сообщалось, что в Магаданской области начался процесс по делу об исчезновении 12 килограммов золота из регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Самородки проходили сразу по нескольким уголовным делам о незаконной добыче драгоценных металлов.

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