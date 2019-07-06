Мужчина притворился инспектором и собирал штрафы за парковку

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Согласно данным, предоставленным журналистам пресс-службой Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), аферист действовал в районе Патриарших прудов. Он выписывал водителям штрафы за неправильную парковку и просил оплачивать их на месте.

Злоумышленника увидел инспектор МАДИ во время патрулирования территории. Он попросил мужчину представиться и предъявить документы. Аферист продемонстрировал поддельное удостоверение. Инспектор вызвал полицию, москвича задержали и доставили в участок.

Пресс-секретарь МАДИ напомнила, что инспекторы могут лишь выписать нарушителю правил дорожного движения протокол, однако не имеют права принимать деньги. Она призвала граждан быть бдительными и сообщать в полицию обо всех подобных случаях.

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