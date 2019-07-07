Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 Max

Саудовская авиакомпания Flyadeal отказалась от американских самолетов Boeing 737 Max в пользу европейских Airbus. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление перевозчика.

У Saudi Arabian Airlines, дочерней компанией которой является Flyadeal, были предварительные договоренности с Boeing на поставку 50 лайнеров. Однако на прошедшем в июне международном авиасалоне в Париже представители перевозчика заключили с Airbus договор о покупке нескольких десятков A320neo. Тогда о планах отказаться от Boeing 737 Max не сообщалось, отмечает Deutsche Welle.

Планируется, что в будущем авиапарк Flyadeal будет полностью состоять из самолетов Airbus, отмечают в компании. Партия из 30 европейских самолетов общей стоимостью 5,9 миллиарда евро поступит в Саудовскую Аравию в декабре.

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В начале июня Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило брак в деталях самолетов Boeing. Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 Max по всему миру.

В октябре 2018 года Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение возле столицы страны Джакарты. Тогда погибли все 189 человек, находившихся на борту: 181 пассажир и восемь членов экипажа. В марте 2019 года еще одна катастрофа с участием Boeing 737 Max произошла в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета.

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