Украинский спецназ не смог открыть дверь

Антон Геращенко / Facebook

Украинские полицейские в результате спецоперации освободили двух женщин, взятых в заложники в помещении финансового учреждения в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Налетчиком, по данным ведомства, оказался местный житель 1994 года рождения. Он требовал предоставить ему вертолет и миллион долларов; трехчасовые переговоры прошли безрезультатно, и силовики решили пойти на штурм. Подозреваемый задержан, расследуется уголовное дело о захвате заложников и разбое.

Женщинам оказывается медицинская помощь, сообщил в Facebook депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Он опубликовал кадры штурма, на которых видно, как бойцы спецназа пытаются попасть в здание через дверь, но терпят неудачу и проникают туда через окно. Дверь в итоге изнутри открыл один из полицейских.

По словам Геращенко, операцию осуществило КОРД — спецподразделение Национальной полиции.

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