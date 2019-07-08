Британская компания поплатилась за утечку данных пассажиров

Британскую авиакомпанию British Airways могут оштрафовать на 230 миллионов долларов за утечку банковских данных 500 тысяч пассажиров. Об этом пишет Reuters.

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Речь идет о хакерской атаке, произошедшей в сентябре 2018 года. Тогда преступники перенаправили посетителей официальной интернет-страницы авиакомпании с официального сайта на «зеркало» и таким образом получили доступ к логинам и паролям от личных кабинетов клиентов British Airways, а также деталям бронирований и данным пластиковых карт пассажиров.

Штраф, который грозит British Airways, соответствует 1,5 процента выручки авиаперевозчика за 2017 год. По словам главного исполнительного директора компании Алекса Круза, они «удивлены и разочарованы» решением комиссии: «British Airways быстро отреагировали на преступление, связанное с кражей личных данных банковских карт пассажиров. Мы не нашли никаких доказательств мошенничества или мошеннической деятельности, связанных с украденными данными».

У компании есть 28 дней на обжалование решения комиссии. Головная компания перевозчика International Airlines Group уже сообщила, что намерена предпринять все необходимые меры для защиты авиакомпании.

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