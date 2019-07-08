Капитан «Аякса» определился с будущим

Голландский защитник «Аякса» Матейс Де Лигт согласовал детали личного контракта с туринским «Ювентусом». Об этом сообщил агент игрока Мино Райола нидерландскому De Telegraaf.

«С Матейсом достигнута договоренность. Теперь дальнейшие переговоры зависят от "Аякса"», — заявил Райола. По данным издания, «Ювентус» предложил за игрока 50 миллионов евро.

10 июня Де Лигт рассказал о разговоре с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча финала Лиги Наций. По словам 19-летнего защитника, португалец просил его перейти в туринский клуб.

Интерес к игроку проявляет и «Барселона». Стан каталонцев уже пополнил бывший одноклубник де Лигта Френки де Йонг.

Де Лигт провел сезон-2018/2019 в статусе капитана «Аякса». В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов команда добралась до полуфинала турнира. На счету Де Лигта 17 матчей и три забитых мяча. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.

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