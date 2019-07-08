Россияне обнаружили в доме дореволюционные монеты и обогатились

Жители Курска отсудили вознаграждение за найденный ими клад золотых монет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Житель Курска Александр Снегирев обнаружил стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки при ремонте своего дома. Снегирев и его супруга Галина сдали ценности полиции, но не получили полагающееся по закону вознаграждение. Упаковка с кладом хранилась в комнате вещественных доказательств отделения полиции. Оттуда ее отправили в Гохран. Когда упаковка прибыла в учреждение, внутри вместо золота обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер. По факту хищения золотых монет возбудили уголовное дело. Позже его приостановили, поскольку не удалось установить обвиняемого.

Снегиревы обратились в суд, который принял решение обязать Министерство финансов возместить им 50 процентов стоимости утраченного клада — около 2,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде клад с денежными купюрами в 150-миллиметровом снаряде времен Первой мировой войны. Денежные знаки обнаружили в ходе ликвидации снаряда. Банкноты на сумму около 5,1 тысячи рублей, выпущенные в период с 1898 по 1910 год, пребывали в хорошем состоянии и не пострадали от выстрела.

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