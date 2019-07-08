Стали известны подробности стычки Нурмагомедова на трибунах турнира UFC

Менеджер Ризван Магомедов раскрыл подробности конфликта российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом Нэйтом Диасом на турнире UFC 239. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Магомедов заявил, что Диас был инициатором стычки. «Он мимо проходил, что-то сказал, затем Хабиб его позвал подойти, но он только кричал что-то издалека. Секьюрити вовремя вмешались и все», — добавил он. По словам менеджера, дальнейшего развития конфликта не последовало.

О конфликте между Нурмагомедовым и Диасом стало известно 7 июля. Россиянин пришел на турнир UFC 239 в качестве зрителя. Диас, проходя мимо, что-то ему сказал. В результате вспыхнул конфликт.

30-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 7 сентября в Абу-Даби он проведет титульный бой против американца Дастина Порье.

В 2015 году Нурмагомедов и братья Диас (у Нэйта есть старший брат Ник, также боец — прим. «Ленты.ру») устроили драку во время турнира WSOF 22. В том случае потасовка завязалась из-за Нэйта Диаса, бросившего в российского спортсмена бутылку.

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