Россиянин распылил перцовый баллончик в окно прокуратуры и попался ФСБ

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину, который распылил в окно здания прокуратуры перцовый газ. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает «Медиазона».

Задержанным оказался 42-летний юрист. 5 июля он распылил содержимое газового баллончика по всему периметру здания прокуратуры на Исаакиевской площади, из-за чего у сотрудников надзорного ведомства запершило в горле и заслезились глаза. Их работа была приостановлена на полчаса, после чего начались поиски подозреваемого.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ, начались поиски распылителя. Главной приметой, по которой его искали, была машина KIA красного цвета, за рулем которой находилась женщина.

По предварительным данным, мотивом поступка юриста стало недовольство правоохранительной системой, но истинная причина преступления пока неизвестна.

Отмечается, что ранее юрист судился с бывшими работодателями за восстановление в должности и подавал иск на Жилкомсервис Курортного района. Его привлекали к ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП в минувшем июне. При этом подробности произошедшего не известны.

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