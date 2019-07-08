Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что самолет развернулся в районе литовского города Каунас, а затем резко пошел на снижение, указывает портал Flight radar.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало, подробности случившегося не сообщаются.

В середине мая самолет Utair, летевший из Москвы в Милан, вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем со стойкой шасси. После вылета у самолета не убралась стойка шасси, и командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.

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