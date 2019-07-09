Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

Сотрудники транспортной полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево гражданина Узбекистана, которого подозревают в торговле людьми. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу (СФО).

По данным МВД, 32-летний мужчина находился в международном розыске — в Ташкенте против него возбуждено уголовное дело. Как считает следствие, подозреваемый похищал людей в составе преступной группы, избивал их и по поддельным документам перевозил на территорию Узбекистана, где удерживал силой. В настоящее время задержанный арестован, его экстрадируют на родину.

16 апреля сообщалось, что в Ивановской области суд вынес приговор трем россиянкам и уроженцу республики Молдавия, обвиняемым в торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией. Следствием были установлены шесть фактов продажи девушек, две из которых были несовершеннолетними.

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