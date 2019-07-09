Грузинский журналист посчитал Россию болотом

Грузинский журналист Михаил Тавхелидзе предложил считать Россию большим болотом за горами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Тавхелидзе, некогда российский и грузинский предприниматель и политик Каха Бендукидзе предлагал называть Россию «большим морем за горами». «Он был не прав: не морем, а болотом надо», — заявил он.

Реплика стала ответом на твит российского сенатора Алексея Пушкова, в котором он поддерживает решение Госдумы призвать ввести санкции против Грузии.

7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности назвал его «вонючим оккупантом». Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии.

Отношения между странами обострились в конце июня. В Тбилиси начались многотысячные акции протеста, причиной которых стал тот факт, что депутат Госдумы занял кресло спикера грузинского парламента.

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