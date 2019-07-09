Российский мэр через соцсети вычислил хозяев нагадившей в парке собаки

Мэр Краснотурьинска Свердловской области Александр Устинов с помощью своих подписчиков вычислил хозяев собаки, справившей нужду в ротонде городского парка. Об этом сообщает Ura.ru, видео с камер в парке и обращение мэра к горожанам опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

«Нет слов. Кто гадит у ротонды? 5 июля, время 5 часов», — написал мэр в соцсети. На опубликованных им кадрах видно, как набережную оббегает доберман, а затем справляет нужду у ротонды. Рядом с собакой прогуливается пара. Пользователи соцсети сообщили мэру имена этих людей.

«У нас на набережной установлены камеры наблюдения. Обнаружили по записи, кто загрязняет наш город. Горожане уже откликнулись, сообщили, как зовут хозяев собаки. Будем проводить их по административной комиссии», — заявил мэр изданию.

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