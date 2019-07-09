Названы самые опасные для здоровья россиян сферы деятельности

В Роспотребнадзоре назвали сферы деятельности, у работников которых чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в 2018 году. Об этом сообщил RT.

Так, 47,5 процента профессиональных заболеваний пришлось на работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На втором месте — 27,3 процента — сотрудники обрабатывающих производств.

На третьем месте в рейтинге наиболее пострадавших от профессиональных заболеваний — представители предприятий транспортировки и хранения (10,5 процента), затем идут представители сферы строительства (5 процентов) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9 процента).

Всего в 2018 году в России зафиксировали 5,1 тысячи случаев профессиональных заболеваний. В 2013 году эта цифра составляла 8,1 тысячи. Подобные заболевания чаще всего диагностируют в связи с физическими перегрузками работников, производственными травмами и отравлениями химическими веществами.

Ранее в июле более половины россиян (55 процентов) заявили, что хотели бы сменить сферу деятельности. Больше всего хотят сменить профессию те, кто только начали карьеру, а также студенты, административный персонал и работники сферы продаж. Меньше всего такое желание у работников сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, науки и образования.

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