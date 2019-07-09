Прокуроров научат выявлять оскорбления госсимволов в сети

Для российских прокуроров подготовили обновленный вариант инструкции о правилах рассмотрения обращений по поводу оскорбления государства в интернете. Проект приказа генпрокурора Юрия Чайки опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе появились три новых пункта — о распространении информации с явным неуважением к власти и госсимволам, о работе с уведомлениями о распространении недостоверной информации, а также о рассмотрении материалов неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.

Согласно инструкции, при поступлении обращения прокуроры должны незамедлительно проверить наличие правонарушения и зафиксировать этот факт, сделать снимок или скриншот сайта с указанием URL-адреса, времени и даты, после чего проанализировать его содержание.

«При обнаружении на указанном в уведомлении интернет-ресурсе распространяемой с нарушением закона информации исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта, проводит мониторинг иных интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации», — сказано в проекте указа.

В случае необходимости к экспертизе могут быть привлечены лингвисты, психологи и другие специалисты. После получения результатов и подтверждения наличия признаков преступления полученные данные направляются в следственный орган для решения вопроса о возбуждении дела.

18 марта президент Владимир Путин подписал закон об оскорблении общества, органов власти и госсимволов в интернете. К такой информации относятся новости, которые создают угрозу обществу через искажение фактов. Разместившие материал ресурсы будут блокировать, для физических лиц предусмотрен штраф или арест до 15 суток в случае повторного нарушения.

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