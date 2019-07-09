Россия приготовилась к сотрудничеству в природоподобных технологиях

Россия готова к сотрудничеству в рамках создания природоподобных технологий. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин во время второго Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), который проходит в Екатеринбурге.

«Россия готова предложить научную помощь для совместных исследований природоподобных технологий», — приводит его словам Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Вместо разговоров по существу о борьбе с климатическими изменениями в мире наблюдаются популизм, спекуляции и мракобесие», — добавил Путин.

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Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия планирует стать одним из ключевых источников природоподобных технологий. «Необходимо кооперироваться, отложить в сторону избыточный на сегодня протекционизм, рестрикции и недобросовестную конкуренцию. Россия рассчитывает стать одним из ключевых источников формируемой экосистемы природоподобных технологий», — сказал он и указал на необходимость кооперации стран.

Природоподобные технологии подразумевают создание экологически чистых автономных атомных и альтернативных источников энергии, хладостойких конструкционных и биогибридных функциональных материалов, технологий по утилизации отходов и экологической реабилитации арктических территорий. В апреле Путин дал правительству поручение проработать меры по их развитию.

Развитие таких технологий отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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