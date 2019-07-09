Бывшего чиновника Южной Осетии заподорили в шпионаже в пользу Грузии

Уголовное дело возбуждено против бывшего чиновника Южной Осетии Сергея Липина, который ранее занимал высокие посты в руководстве республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Южной Осетии, передает агентство Sputnik.

Липина подозревают в шпионаже в пользу Грузии. Он передал грузинским спецслужбам разведданные, которые использовались во время вооруженного конфликта в 2008 году «для корректирования огня реактивных систем залпового огня и авиаударов по объектам жизнеобеспечения, густонаселенным районам, а также военным объектам и военным колоннам».

На данный момент проводятся проводит оперативно-следственные мероприятия. Генпрокуратура продолжает поиск пособников бывшего чиновника, а также устанавливает другие факты государственной измены и шпионажа. Сам Липин задержан, в его доме провели обыск, в результате которого обнаружены доказательства его вины.

В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату.

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