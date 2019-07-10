У российских госкомпаний появился ревизор

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) теперь будет отчитываться о внедрении ключевых показателей эффективности (KPI) в госкомпаниях и их дочерних обществах, передает ТАСС.

Соответствующими полномочиями ведомство наделило Минэкономразвития. Отмечается, что по результатам мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний, где доля участия государства превышает 50 процентов.

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Кроме того, Росимуществу поручено следить за компаниями, где внедрение KPI невозможно из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности. Это может быть в случаях, когда компания находится в процессе реорганизации, ликвидации или введения процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что правительство разработало новые критерии оценки работы топ-менеджеров госкомпаний. Теперь они будут напрямую привязаны к исполнению прошлогоднего майского указа президента.

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