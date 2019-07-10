В Египте организуют российскую промышленную зону

Российские и египетские власти начали реализацию совместного проекта по запуску в Порт-Саиде российской промышленной зоны (РПЗ). Поиском компаний, которые могли бы локализовать там производство, занялись Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ). Об этом сообщил директор по специальным проектам РЭЦ Илья Помигалов, передает ТАСС.

Помигалов сказал, что Египет стремится стать мировым хабом, используя свое географическое положение: город Порт-Саид расположен на берегу Средиземного моря и на севере Суэцкого канала, замыкая на себе часть торговых потоков. Он полагает, что российские компании, которые локализуются в стране, в частности, получат доступ к африканским рынкам.

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Реализация российско-египетского сотрудничества ведется в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года. На него планируют выделить почти 1 триллион рублей.

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