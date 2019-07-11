Кехман назвал Курентзиса Иудой

Владимир Кехман назвал уход дирижера Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета «действиями Иуды в театральном мире». Его слова передает газета «Московский комсомолец».

«А что Курентзис? Сначала ограбил Новосибирский театр, теперь Пермский, — заявил Кехман. — Все, что можно, он в театре взял: нигде бы не смог получить столько репетиций, иметь такое количество бесплатной рабочей силы, которую он имел сначала в Новосибирске, потом в Перми. Взять взял — и бросил театр».

Об уходе Курентзиса из Пермского театра оперы и балета стало известно 21 июня. Он возглавил заведение в 2011 году. Уход дирижера связали с тем, что к строительству новой сцены театра, вопрос о котором длительное время не мог быть решен, был привлечен Владимир Кехман. Бизнесмен отрицает причастность к петербургской строительной компании «Стройэксперт», которая займется проектом строительства сцены пермского театра, утверждая, что был приглашен в роли «театрального эксперта».

27 июня на сайте театра появилось письмо Курентзиса, адресованное труппе. В нем он указал, что чиновники не до конца понимают суть произошедшего: «Я хотел создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. Я хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город. Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности. Оба слова имеют одинаковый корень, но часто в жизни они бывают полностью противоположны по смыслу», — говорится в письме.

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В 2011-м Курентзис ушел из Новосибирского театра оперы и балета, в котором работал с 2004 года. Кехман, которого министр культуры России Владимир Мединский назначил директором и худруком заведения в 2015-м, также обвинял дирижера в том, что тот «ничего не оставил театру и очень много оттуда забрал».

Кехман — основатель компании Joint Fruit Company, поставлявшей в Россию, в частности, бананы из Эквадора. В 2010 году в ящиках с бананами JFC была обнаружена крупная партия кокаина общей массой почти 120 килограммов.

Курентзис основал камерный оркестр в Афинах в 1990-м, как дирижер и солист принимал участие в концертных программах оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Санкт-Петербургского симфонического оркестра, оркестра Мариинского театра. В 2008-м дебютировал в Парижской национальной опере, выступал в качестве приглашенного дирижера Большого театра. Работал главным дирижером и музыкальным руководителем Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Он также выступает одним из организаторов фестиваля современного искусства «Территория». В настоящее время он остается руководителем Дягилевского фестиваля, а также хора и оркестра MusicAeterna.

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